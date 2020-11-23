Нижний Новгород, , 15:19 — REGNUM Арбитражный суд отозвал лицензию у медицинского центра, выдавшего справку для получения разрешения на оружие Даниле Монахову, застрелившему несколько человек в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области в октябре 2020 года.

Владельцы медцентра решение суда проигнорировали, медицинское учреждение продолжает работать, несмотря на отсутствие лицензии.

Также стало известно, что руководство медцентра подало в суд апелляционную жалобу. Ее планируют рассмотреть на заседании 14 декабря 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что 12 октября 2020 года 18-летний житель поселка Большеорловское Данил Монахов выстрелил из охотничьего ружья в свою бабушку, потом в соседа, а затем открыл беспорядочную стрельбу по прохожим на улице.

В результате нападения скончались четыре человека, включая пожилую родственницу стрелка, а еще двое получили тяжелые ранения.

Утром 13 октября подозреваемый был найден мертвым на окраине поселка.