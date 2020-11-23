Красногорск, , 15:19 — REGNUM За неделю общее количество случаев заражения коронавирусом в Подмосковье выросло на 6%. Об этом 23 ноября сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на совещании с участием губернатора региона Андрея Воробьёва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Среднее число выявлений за неделю в сутки составило 901 случай заражения коронавирусом, что на 19% выше показателей предыдущей недели, отметила Стригункова.

Среди округов региона с населением свыше 200 тысяч человек по числу госпитализированных с коронавирусом на 100 тысяч населения на первом месте оказался Одинцово, на втором — Сергиев Посад, а замыкает первую тройку город Химки.

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