Варшава, , 15:15 — REGNUM Геймер смог заполучить копию игры Cyberpunk 2077 и провести стрим (прямую трансляцию) по ней. Об этом 22 ноября сообщило издание Kotaku.

Игрок, чьё имя не называется, запустил прямую трансляцию, на которой он около 20 минут играет в Cyberpunk 2077 — за это время геймер успел показать всего несколько фрагментов из начальной локации персонажей класса кочевник. Как именно ему удалось заполучить копию игры пока неизвестно.

Напомним, Cyberpunk 2077 — это ожидаемая ролевая игра от польской студии CD Projekt RED. Её релиз состоится 10 декабря 2020 года.

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