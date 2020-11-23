Пенза, , 15:14 — REGNUM Пензенская область находится на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин на совещании губернатора 23 ноября.

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«На сегодняшний момент в области зарегистрировано 19 074 человек, заболевших ковидной инфекцией. Динамика — 150−170 человек в сутки. По сути в области наблюдается определенное плато заболеваемости», — сказал он.

По его словам, 61% всех случаев заражения происходит в семье и среди близких. Доля инфицирования в организациях — 19%.

Число случаев внебольничной пневмонии с марта составляет 15 458. Из них 4172 — случаи пневмонии, вызванной COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 23 ноября подтвердилась ещё у 162 человек, всего с начала пандемии выявлено 19 074 заражения.

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