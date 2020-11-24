Нижний Новгород, , 04:11 — REGNUM Жители Нижегородской области жалуются на то, что в государственных больницах им могут отказать в проведении тестирования на коронавирус, в отдельных случаях результаты выполненных тестов могут задержаться на две недели или потеряться вовсе. О чем рассказывают люди, столкнувшиеся с необходимостью сделать тест и не получившие на то возможности, пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Евгения Ким.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На фоне того, как нижегородское отделение Роспотребнадзора планирует повысить охват населения и сократить время получения результатов анализов до 48 часов, жители области рисуют совсем иную картину. По их словам, результата теста можно ждать две недели, он может вообще не прийти, да и в самом тесте им могут отказать. Один из аргументов — «Зачем вам тест, у вас и так всё понятно». Время выполнения тоже сильно разнится, от двух дней до двух недель.

В частных лабораториях серьезных проблем не возникает, во всяком случае, о них люди не говорят, но проволочки тоже бывают — известны задержки в несколько дней. Однако же тест и стоит недешево: срочный (за сутки) — от 1700 до 2200, стандартный (три дня) — от 1200 до 1700.

Читайте подробности в статье Евгении Ким «Жители Нижегородской области жалуются на отказы в тестах на COVID-19».