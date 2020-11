Хьюстон, США, , 15:10 — REGNUM Съёмки экранизации игры Five Nights at Freddy's начнутся весной 2021 года. Об этом 23 ноября сообщает «Игромания».

О начале съёмок рассказал сам создатель игры Скотт Коутон. Он также поделился краткими описаниями предложенных ему сценариев экранизации.

Напомним, Five Nights at Freddy's — это хоррор-игра от независимого разработчика Скотта Коутона. В ней геймерам необходимо провести пять ночей в пиццерии с обезумевшими роботами-аниматрониками.

