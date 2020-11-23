Душанбе, , 15:10 — REGNUM По итогам третьего квартала 2020 года объем производства промышленной продукции в Таджикистане составил 24,3 млрд сомони ($2,1 млрд), что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в агентстве по статистике.

Объем производства в обрабатывающей промышленности составил 14,9 млрд сомони ($1,3 млрд), в электроснабжении — 5,8 млрд сомони ($512 млн). Годом ранее производство промышленной продукции составило 21,4 млрд тенге ($1,9 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов Таджикистана прогнозирует рост валового внутреннего продукта в 2021 году на уровне 7,6%. Объем ВВП составит 92,6 млрд сомони ($8,1 млрд).

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