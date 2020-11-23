Элиста, , 15:12 — REGNUM В Республике Калмыкия коммунальные службы в условиях нехватки техники продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

«Мы столкнулись с тем, что слабое оснащение техникой абсолютно всех служб, которые задействованы в ликвидации заносов, вызвало сложности. Но благодаря самоотверженным усилиям, отзывчивости и слаженности действий тех, кто уже не первые сутки прилагает значительные усилия, ситуация под контролем», — написал руководитель региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2020 года в Калмыкии впервые за много лет обновили парк коммунальной техники. В республику принято более 30 единиц спецмашин, которые распределят по муниципалитетам и направят в крупные предприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Калмыкия приняла партию новой коммунальной техники