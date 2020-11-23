Москва, , 15:14 — REGNUM Список ожидаемых в России новинок компании Hyundai 23 октября опубликовало издание RG.

В списке указаны модели южнокорейского автопроизводителя, которые появятся в РФ до третьего квартала 2021 года.

Так, уже в конце нынешнего года у российских дилеров Hyundai должны появиться полноразмерные кроссоверы Palisade, а также седаны Elantra седьмого поколения. Данные модели уже получили сертификаты ОТТС в России.

А вот в первом квартале 2021 года Hyundai привезёт в Россию рестайлинговый кроссовер Santa Fe. Следующей новинкой на российском авторынке станет кроссовер Tucson следующего поколения. Он появится в продаже во втором квартале следующего года.

Что же касается минивэна Н-1, то его российские автолюбители смогут приобрести не ранее третьего квартала 2021 года. Новое поколение Hyundai Creta, по данным журналистов издания, дебютирует в середине будущего года.

Напомним, в октябре 2020 года продажи новых автомобилей марки Hyundai в РФ сократились на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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