Лондон, , 15:07 — REGNUM Оксфордский словарь английского языка не смог выбрать только одно важнейшее слово текущего года, опубликовав ряд наиболее употребимых слов, которые были в ходу в этом году. Об этом сообщается на сайте словаря.

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«Учитывая феноменальный масштаб изменений и развития языка в течение 2020 года, в Oxford Languages пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом», — говорится в сообщении.

Так, в список общеупотребимых слов попали: «коронавирус», COVID, COVID-19, «пандемия», «эпидемия», «социальная дистанция», «физическая дистанция», «локдаун», «удалённая работа» и тому подобные. Также в словарь попали слова «импичмент», «лесной пожар» и «белорусский».

Как сообщало ИА REGNUM, по версии авторитетного британского словаря английского языка Collins English Dictionary словом 2020 года назван «локдаун» (lockdown), который обозначает режим изоляции, вводившийся в ряде стран из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В словаре «локдаун» определяется как «введение жёстких ограничений на поездки, взаимодействие в обществе и доступ к общественным местам». В последний год на фоне пандемии коронавируса его использование резко возросло — на 6000%.

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