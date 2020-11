Токио, , 15:06 — REGNUM Компания Square Enix опубликовала новый трейлер аниме-адаптации игры The World Ends With You. Об этом 23 ноября сообщает «Мир Фантастики».

Детали сюжета The World Ends With You пока не раскрываются. Известно, что аниме будет основано на игре лишь частично.

Напомним, The World Ends With You — это ролевая игра компании Square Enix, разработанная специально для портативной консоли Nintendo DS. Её релиз состоялся в 2007 году.

