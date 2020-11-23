Самара, , 15:08 — REGNUM Уникальную операцию шестилетнему мальчику провели детские хирурги больницы им. Середавина в Самарской области. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, у маленького пациента был диагностирован врожденный порок желчевыводящих путей.

По словам заведующего хирургическим отделением педиатрического корпуса СОКБ им. В.Д. Середавина Андрея Варламова, во время операции врачи частично резецировали желчные протоки с желчным пузырем и создали сообщение между печеночными протоками и тонкой кишкой. Операция прошла успешно: малыш выписан домой.

Варламов отметил, что эта патология является очень редкой: регистрируется один на 10 000 человек. Такие операции относятся к уникальным.

Отмечается, что в текущем году детские хирурги больницы помогли 1780 детям и провели операции 661 ребенку.

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