Липецк, , 15:02 — REGNUM В Липецке караоке-бару на улице Октябрьской грозит штраф до 100 тысяч рублей за несоблюдения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на региональное управление потребительского рынка и ценовой политики.

20 ноября сотрудники управления вместе с полицейскими провели рейд по заведениям общепита, которые должны закрываться в 23:00. В одном из баров продолжала играть музыка, хотя двери были заперты.

Выяснилось, что посетители продолжали отдыхать в кафе, несмотря на запрет. За несоблюдение требований администрации на владельцев кафе завели административное дело.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 23 октября в Липецкой области заведениям общепита запрещено работать с 23:00 до 6:00, если только они не работают на доставку или самовывоз. Запрещены также ночные дискотеки и караоке.

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