Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 14:57 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 12 чиновников в органах власти Карачаевского района нарушили закон о противодействии коррупции. Прокуратура выявила факт сокрытия должностными лицами органов местного самоуправления данных о своих доходах и расходах за 2019 год, сообщили 23 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Двенадцать сотрудников представили недостоверные, а также неполные сведения об имуществе, находящемся в пользовании у них самих и у членов их семей. По итогам проверки прокуратура направила главам администраций муниципальных образований пять представлений. В настоящее время по ним принимаются решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года прокуратура выявила факты сокрытия доходов 27 сотрудниками налоговой службы Карачаево-Черкесии.

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