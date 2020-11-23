Москва, , 14:56 — REGNUM В России зафиксировано подорожание двух кроссоверов Nissan — Murano и Terrano. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Отмечается, что в ноябре данные модели японской марки подорожали в России на 7 — 100 тыс. рублей или на 0,6 — 3,8% по сравнению с прежней стоимостью.

Меньше всего подорожал кроссовер Terrano — на 7 — 19 тыс. рублей. Новая цена модели составляет от 1 118 000 до 1 420 000 рублей.

Murano стал стоить дороже на 50 — 100 тыс. рублей. Базовая версия кроссовера теперь продается за 2 749 000 рублей, а топовая — за 3 355 000 рублей.

Напомним, в октябре 2020 года вся модельная линейка подорожала на сумму от 10 до 54 тыс. рублей.

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