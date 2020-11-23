Красноярск, , 14:44 — REGNUM В Красноярском крае с 24 ноября будет запрещено проведение банкетов в заведениях общепита, корпоративов и других развлекательных мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого правительства.

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Как отмечается, соответствующие изменения внёс в указ о мерах по предотвращению распространения коронавируса губернатор Александр Усс.

«Помимо уже действующего запрета на проведение свадеб и юбилеев, с завтрашнего дня будет запрещено проводить и другие развлекательные, зрелищные и корпоративные мероприятия, в том числе банкеты в кафе и ресторанах», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 335 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев достигло 32 891. Выздоровели к настоящему времени 26 335 человек. Скончались за всё время эпидемии 955 пациентов с коронавирусом.

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