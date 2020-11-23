Москва, , 14:42 — REGNUM Допускать начинающих автолюбителей к участию в дорожном движении очень ответственный и серьезный труд. Ведь на кону стоит наивысшая ценность всех граждан-это жизнь, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Проверка кандидатов должна проходить по многим параметрам. Соответственно расширенная практическая часть является положительным решением в отборе кандидатов для участия в дорожном движении в качестве водителей.

Количество дорожно-транспортных происшествий свидетельствует о том, что данное решение принимается вовремя.

Во время обучения, езда по автострадам, перекресткам и развязкам, просто необходима, поскольку чаще всего именно там может возникнуть огромное количество вопросов, особенно у не опытных водителей, в результате чего случаются ДТП.

В лучшем случае, при нарушении правил дорожного движения может быть выписан административный штраф или последовать лишение водительского удостоверения, в худшем случае — смерть.

Таким образом, неопытный водитель — это угроза для всех участников дорожного движения, а принимаемые решения являются предупреждением возможных негативных последствий», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что принимая экзамены на права по новым правилам, будут обращать внимание на навыки водителя, на то, на насколько он безопасен.

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