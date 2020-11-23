Казань, , 14:39 — REGNUM Татария не планирует закрывать границы. Об этом 23 ноября заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, отметив, что и Роспотребнадзор не готовит запреты на въезд в какие-либо регионы. Так она прокомментировала появившуюся информацию о возможном закрытии границ с 10 декабря.

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Замглавы регионального управления Роспотребнадзора оценила ситуацию в республике как непростую, но стабильную.

«Мы не фиксируем взрывного роста заболеваемости, и речи о том, чтобы вводить какие-то дополнительные ограничения на сегодняшнем этапе у нас не идет», — сказала Авдонина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава региона Рустам Минниханов на совещании 21 ноября сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в республике по-прежнему остается очень напряженной, но стабильной. По его словам все вопросы — количество мест для приема больных, работа поликлиник, наличие лекарств и кислорода — оперативно решаются.

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