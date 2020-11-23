Чита, , 14:38 — REGNUM Забайкальские власти оперативно отреагировали на тревожное сообщение о необходимости оказания помощи жителю региона, получившему травмы при исполнении служебных обязанностей в Забайкальске. Об этом сообщает сегодня, 23 ноября, пресс-служба забайкальского губернатора.

Как пояснила вице-губернатор Аягма Ванчикова, к ней за помощью в ходе прямого эфира на России-24 обратилась тётя пострадавшего, она пояснила, что родственнику требовалось углубленное лечение.

Как только состояние пациента стабилизировалось, борт санавиации оперативно доставил его из районной — в краевую клиническую больницу. Состояние пострадавшего медики оценивают, как стабильное и продолжают оказывать ему необходимую помощь.