Гуанчжоу, Китай, , 14:41 — REGNUM Седан Geely Preface получил премию «Китайский автомобиль года» на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Кроме того, лучшим вседорожником в КНР стал американский Lincoln Aviator, а лучшим спорткаром — итальянский Maserati MC20.

В конкурсе принимали участие автомобили, которые вышли на рынок Китая в период с октября прошлого года по октябрь 2020 года.

Первые Geely Preface появились на авторынке страны совсем недавно — в октябре нынешнего года. Премьера концепта модели состоялась ещё в 2019 году на шанхайском автосалоне, а на пекинской автовыставке Beijing Motor Show в конце сентября была представлена уже готовая к реализации модель.

В компании Geely отметили, что среди бензиновых машин модель Preface является первым авто с программным обеспечением, которое можно изменять удаленно. У этого автомобиля не нужно перепрошивать систему, чтобы улучшить его характеристики.

Стоит также отметить, что премию «Китайский автомобиль года» присуждают по результатам голосования 41 человека. В жюри входят известные автожурналисты и популярные в стране автомобильные эксперты.

Ранее в нидерландском городе Мюйден награду «Business Car of the Year 2021» (бизнес-автомобиль 2021 года) получил электрокар Tesla Model 3. По мнению жюри, это победа не только компании Tesla, но и всей электрической отрасли.

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