Москва, , 14:28 — REGNUM Навыки вождения начинающего водителя будут проверяться в непосредственных «боевых условиях», то есть на реальной дороге, заявила корреспонденту ИА REGNUM юрист в юридической компании «Мистоун» Ольга Хурумова.

«Законодатель объясняет это большим количеством смертей на дорогах России именно из-за новичков, которые недавно получили права.

Данное нововведение вызывает много вопросов, ведь молодые водители гибнут на дорогах, уже имея на руках права, то есть, пройдя все необходимые экзамены в ГИБДД, молодой водитель тем не менее совершает фатальную ошибку на дороге.

Возникает вопрос, как тогда начинающий водитель сумел получить права. Новелла с отменой «площадки» и ездой по реальным дорогам при прохождении экзамена на права не сможет решить проблему высокой смертной новичков за рулем.

В данной ситуации законодатель должен в первую очередь озаботиться проблемой коррупционной составляющей при сдаче экзаменов на права и соблюдением законов при привлечении всех виновных лиц к ответственности при «покупке прав».

Именно эти меры могут коренным образом уменьшить количество ДТП с участием новичков. Также нуждается в доработке регламент по приёму экзаменов в ГИБДД, который был размещен для общественного обсуждения.

Например, по данному регламенту, сдающему экзамен на права будут начисляться штрафные баллы, если он движется слишком медленно в общем потоке, создавая для других автолюбителей помехи в движении.

Данное завышенное для начинающего водителя требование уже предполагает довольно большую практику вождения на реальной дороге. И не вызывает ничего, кроме недоумения: это как первоклашке для чтения, минуя букварь, сразу дать Льва Толстого», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что, принимая экзамены на права по новым правилам, особое внимание будут уделять навыкам вождения в реальной обстановке.

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