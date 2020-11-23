Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 14:27 — REGNUM В Карачаево-Черкесии утвержден обвинительный приговор в отношении жителя города Карачаевска, который вместе с бывшим первым заместителем мэра Карачаевского городского округа причастен к мошенничеству на 13 млн рублей. Такое обвинение предъявлено руководителю и единственному учредителю ООО «Роспромстройинвест». Экс-заммэра в настоящее время находится в международном розыске, сообщили 23 ноября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установлено в ходе следствия, в 2015 году владелец компании в сговоре с бывшим заместителям градоначальника второго по значимости города Карачаево-Черкесии при исполнении госконтракта по строительству центра культурного развития в Карачаевске предоставили сфальсифицированные документы. В актах приемки выполненных работ они завысили фактическую стоимость на 13 млн рублей, похитив эти денежные средства.

В настоящее время в отношении одного из фигурантов дела утверждено обвинительное заключение по делу о мошенничестве и подделке официального документа. Дело будет рассматриваться в Карачаевском городском суде.

Напомним, ранее в отношении бывшего первого заместителя главы города Карачаевска Алибека Каракетова было возбуждено уголовное дело по факту подстрекательства к совершению преступления — служебного подлога и превышения должностных полномочий, Следствие считает, что при его участии из федерального бюджета было похищено 15,5 млн рублей.

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