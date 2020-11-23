Тбилиси, , 14:33 — REGNUM Неправительственная организация (НПО) «Ассоциация клиник Грузии» призвала правительство страны развернуть возле больниц военные полевые госпитали для пациентов с COVID-19. Это заявление 23 ноября распространила пресс-служба НПО.

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«Призываем немедленно открыть полевые военные госпитали рядом с крупными клиниками как в западной, так и в восточной Грузии (палатки на 100, 300, 500 пациентов, оснащенные соответствующим инвентарем), — говорится в сообщении.

Также в НПО призывают членов правительства «не комплексовать» и приглашать представителей грузинской диаспоры за рубежом, имеющим опыт в лечении пациентов с COVID-19, приезжать в Грузию, чтобы помочь коллегам. Кроме того, в «ассоциации» призвали власти ужесточить меры по профилактики распространения коронавируса, но не вводить локдаун, так как экономика страны этого не выдержит.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 ноября в Грузии за время пандемии выявили 108 690 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3958 — за последние сутки.

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