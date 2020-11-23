Москва, , 14:39 — REGNUM Возможность введения локдауна на местах зависит от числа коек, наличия их резерва, количества медперсонала и заполняемости больниц, и потому главы российских регионов принимают решения о связанных с пандемией коронавируса мерах, исходя из ситуации на каждой территории. Об этом 23 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Все же зависит от количества койко-мест, от резервов, от количества медицинского персонала, врачей, от темпов заполняемости больниц, от темпов выздоровления пациентов. Поэтому каждый губернатор принимает решение в зависимости от ситуации на своей территории», — сказал он, отвечая на вопрос о том, почему другие регионы РФ по примеру Республики Бурятия не вводят у себя решение о локдауне, несмотря на рост числа выявляемых случаев SARS-CoV-2.

Также Песков отметил, что такие полномочия глав регионов — это нормальная практика, которая действует в условиях полномочий особого характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова заявила, что российская система здравоохранения справляется с ростом числа выявляемых случаев заражения коронавирусом, так как, несмотря на это, существенного роста суммарного количества летальных исходов нет.