Пермь, , 14:22 — REGNUM В Перми гражданский комитет под названием «В защиту культурного наследия» скорбит в связи со смертью одного из своих членов, художника Равиля Исмагилова. «Мы все знаем Равиля Бариловича как выдающегося творца, настоящего Мастера своего дела, навсегда вошедшего в историю изобразительного искусства России. Однако не менее важно и то, что Равиль Барилович Исмагилов был ещё и выдающимся общественным деятелем, настоящим гражданином, отцом города, вставшим на защиту подлинного культурного наследия и подлинной культуры Прикамья», — отмечает глава комитета и секретарь Союза писателей России Игорь Тюленев.

Заслуженный художник России, председатель пермского отделения Союза художников России скончался 19 ноября. Как напоминает Тюленев, в 2016 году он стоял у истоков пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия» и был избран широким собранием пермской творческой, научной и образовательной интеллигенции в состав гражданского комитета. Члены комитета провозгласили: «В условиях, когда в обществе катастрофически падает уровень культуры и образования, когда происходит отчуждение молодого поколения граждан от высокого культурного наследия, когда очевидно низкопробные образцы творчества вытеснили всё, что имеет отношение к сложности и духовности, — в этих условиях особенно серьезна ответственность деятелей культуры и искусства перед страной и народом. Деятели культуры не имеют права следовать сложившимся тенденциям на опрощение, опошление, осквернение отечественной культуры. Мы имеем не только право, но и обязанность сохранять и восстанавливать высокую культурную норму, жестко требовать от государства содействия этому процессу, а от отдельных деятелей культуры — соответствия».

»Реализации этих принципов была посвящена общественная деятельность Равиля Бариловича. Одним из первых он бросил вызов могущественным силам антикультры, пытавшимся монополизировать культурное пространство Пермского края, использовать его как плацдарм для постмодернистской трансформации всей российской культуры. Равиль Исмагилов поднимал людей творчества на борьбу, был настоящим трибуном. В союзе с деятелями культуры, образования и науки его деятельность привела к тому, что наступление морока на пермскую культуру было в значительной степени остановлено. Мы навсегда запомним одного из наших лидеров — выдающегося художника и человека. Выражаем соболезнования родным и близким Равиля Бариловича. Скорбим об утрате большого художника и гражданина», — сказал Тюленев.