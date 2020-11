Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Разработчикам из McLeodGaming удалось собрать средства на выпуск игры Fraymakers при помощи краудфандингового сервиса Kickstarter. Об этом 23 ноября сообщает «Игромания».

Необходимые $46 тыс. удалось собрать менее, чем за три часа после начала краудфандинговой кампании. Сейчас на счету разработчиков уже больше $100 тыс.

Fraymakers — это файтинг, бойцами в котором станут персонажи популярных инди-игр. Сообщается также, что у геймеров будет возможность создать своих собственных героев.

