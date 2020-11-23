Луцк, Украина, , 14:25 — REGNUM Подозреваемого на Украине в терроризме Максима Кривоша решением суда поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на решение суда.

В течение двух месяцев психиатры будут наблюдать за поведением подсудимого для того, чтобы сделать окончательные выводы относительно его психического здоровья.

Напомним, в июле 2020 года Кривош захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Позже экспертиза выявила психические отклонения у подозреваемого, однако для окончательного диагноза потребовались дополнительные исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Максим Кривош объявлял голодовку, находясь в СИЗО.

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