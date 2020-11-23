Рязань, 23 ноября 2020, 14:14 — REGNUM Современный операционный микроскоп поступил в Рязанский онкологический центр. С его помощью врачи смогут выполнять операции, которые ранее не были доступны пациентам, сообщили 23 ноября в правительстве региона.
Микроскоп закупили для отделения опухолей головы и шеи. Оборудование позволит выполнять в Рязани щадящие микрохирургические операции, ранее пациентов приходилось отправлять в Москву.
Оборудование приобретено в рамках национального проекта «Здравоохранение».