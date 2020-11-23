Стокгольм, , 14:12 — REGNUM Модераторы Minecraft получили возможность навсегда блокировать геймеров за нарушение правил игры. Об этом 23 ноября сообщает «Игромания».

Сейчас модераторы могут банить (блокировать) геймеров за серьёзные нарушения правил. Однако в дальнейшем у них также появится возможность накладывать временную блокировку за мелкие проступки.

Напомним, Minecraft — это популярная игра-песочница от шведской студии Mojang Studios. В ней геймеры могут строить различные объекты из кубических блоков.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа самая дорогая видеоигра всех времён

Читайте развитие сюжета: Завершилась Kickstarter-кампания по сбору средств на выпуск игры Fraymakers