Екатеринбург, , 14:20 — REGNUM В Екатеринбурге оказались закрытыми на карантин 64 класса городских школ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования города.

Пустой учебный класс Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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Учащиеся классов переведены на дистанционный режим обучения.

55 классов в 31 школе закрыли на карантин из-за случаев COVID-19. Ещё девять классов в восьми школах — из-за ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе переведены на дистанционный режим учащиеся 6−10-х классов.

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