Сеул, , 14:18 — REGNUM С 24 ноября в столичном регионе Южной Кореи вводится второй уровень социального дистанцирования, а в городе Кванджу, провинциях Чолла-Пукто и Чолла-Намдо — полуторный уровень. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху.

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По его словам, данное решение было принято правительством 22 ноября.

В рамках новых ограничений в столичном регионе будут отменены массовые мероприятия с участием более 100 человек, время работы мест общественного питания будет ограничено до 21:00 (после 21:00 возможна только доставка либо «на вынос»), заполняемость стадионов будет сокращена с 30% до 10%, а заполняемость школьных классов с двух до одной трети от списочного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 271 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 31 004.

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