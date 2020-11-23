Уфа, , 14:15 — REGNUM Перепись субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) планируют провести в 2021 году в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития и инвестиционной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, этот вопрос обсуждался на совещании в правительстве региона.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, нельзя считать работу руководителя муниципального образования эффективной, если он не знает число предпринимателей, работающих на этой территории, не выстроил с ними работу и не получает от них обратной связи. Главы муниципалитетов должны создавать комфортные условия для предпринимателей и знать каждого бизнесмена на своей территории.

В связи в этим Назаров поручил руководителям муниципалитетов срочно организовать работу по сбору информации о субъектах малого предпринимательства на своих территориях и включить их в соответствующий реестр.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова, на текущий момент внесена информация по 94,1 тыс. малых и средних предприятий из 121,2 тысячи организаций, которые состоят в Едином реестре МСП Федеральной налоговой службы. Это 77,6% от общего количества.

Читайте ранее в этом сюжете: В мэрии Москвы рассказали о выручке технологических компаний

Читайте развитие сюжета: В Тольятти намерены запустить производство дождевальных машин полного цикла