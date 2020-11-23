Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Музей Холокоста во Флориде открыл выставку, посвященную смерти Джорджа Флойда — рецидивиста, которого убил полицейский, после чего в США начались массовые беспорядки под лозунгом «Жизни черных важны». Об открытии выставки сообщает Jewish Times 22 ноября.

«Мы создали это для того, чтобы люди могли прийти и посмотреть этим людям в глаза. Таким образом, вы сталкиваетесь лицом к лицу с людьми, чтобы действительно испытать те чувства, которые они испытывали», — сказала Лиза Бахман, помощник директора Центра Холокоста, который просвещает общественность о зверствах, совершенных над евреями во время Холокоста.

На выставке в Мемориальном ресурсно-образовательном центре Холокоста в Мейтленде представлены 45 фотографий людей, реагирующих на известие о смерти Флойда, которые были сделаны фотографом Джоном Нолтнером.

«Мир очень сложен. Исторические раны глубоки. Во всей этой жаркой риторике дня мы забываем слушать. Я надеюсь, что благодаря этим историям и этим лицам вы сможете по-новому понять события нашего времени. Я надеюсь, что вы можете бросить вызов некоторым из ваших собственных предубеждений, и я надеюсь, что вы можете увидеть человечность каждого человека», — говорит Нолтнер.

В комментариях к сообщению об этой выставке, которое размещено в твиттере издания Washington Examiner, читатели выражают свое возмущение. Типичные комментарии:

«Так неуважительно по отношению к настоящим жертвам холокоста. Которые, вообще-то, не были под кайфом от фентанила и метамфетамина».

«Что, вообще, происходит? Это что, такая шутка? Какое отношение этот парень имеет к жертвам Холокоста и зверствам Второй мировой войны??!»

«Если вы не согласны с этим мероприятием, делает ли это вас отрицателем Холокоста?» «Невероятно неуместно и позорно». «Это же стало фарсом!»

«С каких пор он еврей?»

«Что, культ этого преступника уже никогда не закончится?»

«Это своего рода пренебрежение другими, теми, кто погиб или был в значительной степени затронут Холокостом. Джордж Флойд был преступником, и хотя его смерть не должна была произойти, это было совсем не то же самое, что смерть еврейского народа».