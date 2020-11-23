Белгород, , 14:02 — REGNUM В Белгородской области 23 ноября подтверждено ещё 165 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять случаев меньше, чем за предыдущие сутки, с начала пандемии число заразившихся превысило 15 тысяч человек. Выписаны после выздоровления 128 пациентов, скончались два человека.

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В стационарах находятся 869 пациентов, в том числе 97 на ИВЛ. Получают амбулаторное лечение 2742 человека. Всего в Белгородской области подтвердили 15 тыс. 037 положительных тестов на инфекцию, выздоровели 11 тыс. 336 человек.

За минувшие сутки скончались два человека. С учётом двух зарегистрированных летальных исходов предыдущих суток, в регионе скончались 90 пациентов с коронавирусом.