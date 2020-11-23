Чита, , 14:00 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, эпидемиологическая обстановка за последние недели не слишком поменялась. Как сообщила сегодня, 23 ноября, глава регионального управления Роспортебнадзора Светлана Лапа, суточный темп прироста не увеличивался в течение недели, оставался стабильным и среднесуточный показатель.

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»Заболеваемость на протяжении трех недель остается стабильной. За неделю по краю зарегистрировано 1885 случаев. В среднем, темп прироста за последнюю неделю составил 4%. Выросли показатели Читы на 3% за неделю.

По районам края продолжился рост заболеваемости, но темп прироста составил 4,7%, что по сравнению с прошлой неделей значительно меньше, когда темп прироста составлял 18,3%», — пояснила Светлана Лапа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой, на 23 ноября общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 637 человек, причём 269 из них добавились только за последние сутки.

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