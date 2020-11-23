Лилонгве, , 14:03 — REGNUM Учащиеся выпускных классов средних школ Малави приступят к занятиям 28 декабря, чтобы подготовиться к повторной сдаче национальных экзаменов. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на постановление министерства образования Малави.

По информации телерадиокомпании, 4 ноября правительство Малави отменило экзамены после того, как в сети были опубликованы варианты экзаменационных работ.

Президент страны Лазарус Чаквера поручил Национальному экзаменационному совету расследовать утечку данных и подготовиться к повторному проведению экзаменов не позднее января 2021 года.

В ведомстве предложили провести повторные экзамены в марте 2021 года.

Однако в воскресенье, 22 ноября, в комиссии постановили, что повторные экзамены будут проведены в январе 2021 года, а ученики остальных классов смогут вернуться в школу 5 января.

Напомним, что школьники устроили демонстрации по всей стране после того, как правительство отменило экзамены.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Малави назвал новые сроки проведения выпускных экзаменов