Львов, Украина, , 14:01 — REGNUM Во львовском Театре юного зрителя состоится церемония прощания с режиссёром Романом Виктюком. Об этом сообщил 23 ноября телеканал «1+1».

Как сообщается, поминальное богослужение пройдёт в церкви святого Андрея, а похоронят деятеля культуры на Лычаковском кладбище в семейном склепе рядом с родителями.

Напомним, Роман Виктюк скончался 17 ноября 2020 года в результате осложнений, вызванных COVID-19. Ему было 84 года.

Ранее церемония прощания состоялась в Москве.

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