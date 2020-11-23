Пекин, , 13:59 — REGNUM Китайский автопроизводитель Haval провёл официальную премьеру полноприводной версии DaGou на китайском автосалоне в городе Гуанчжоу. Об этом 23 ноября сообщает «Авторевю».

Исходная версия модели, представленная в июле 2020 года, имела передний привод сочетающийся с турбированным мотором объёмом 1,5 л и производительностью 169 л. с. Новинка, представленная на автовыставке в Гуанчжоу, оснащена полным приводом и двухлитровым мотором.

Новый кроссовер автопроизводители укомплектовали несущим кузовом, многорычажной задней подвеской, а также поперечной компоновкой двигателя. Длина модели равна 4620 мм, а колесная база составляет 2738 мм.

Стоит также отметить, что дизайн машины был создан под руководством Фила Сайммонса, который является бывшим специалистом компании Jaguar Land Rover.

Версия DaGou с приводом 4×4 появится на рынке КНР в начале следующего года, ее стоимость будет объявлена позже.

Напомним, стоимость базовой версии переднеприводного кроссовера Haval DaGou варьируется от 18 до 22 тыс. долларов.

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