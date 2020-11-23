Москва, , 13:50 — REGNUM Высокоскоростная магистраль сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до двух часов, сообщил 23 ноября гендиректор РЖД Олег Белозеров на открытии станции Ховрино Октябрьской железной дороги.

Поезд Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Время движения по новому Московскому центральному диаметру (МЦД-3) — больше часа, порядка двух часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое «новое метро» появится в Москве», — сказал Белозеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что железнодорожную станцию Ховрино Ленинградского направления МЖД переименуют в Грачёвскую.

Название выбрали при помощи голосования на столичном транспортном портале. Грачёвская получила 57% голосов участников опроса. Рядом со станцией расположены парк и усадьба Грачёвка.

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