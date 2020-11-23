Севастополь, , 13:46 — REGNUM В Севастополе проведут проверки развлекательных заведений для выявления работающих нелегально в ночное время. Поручение губернатор Михаил Развожаев дал 23 ноября на аппаратном совещании, сообщили в пресс-службе администрации города.

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«В городе распространяется реклама, в которой неофициальные места предлагают отдохнуть круглосуточно. В социальных сетях жители тоже пишут о местах, которые, несмотря на запрет, работают всю ночь. Добропорядочные бизнесмены выполняют указ, запрещающий работу в ночное время суток, и несут убытки, а в этой время теневой рынок начинает расцветать. Прошу вместе с полицией навести порядок», — отметил Михаил Развожаев.

Директор департамента общественной безопасности Михаил Савчин сообщил, что за минувшую неделю сотрудники департамента совместно с полицией проверили около сотни объектов на исполнение указа о мерах по противодействию коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рестораторы Севастополя обратились к властям города с просьбой ослабить ограничения, в частности, отменить запрет на работу в ночное время.

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