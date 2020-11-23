Котлас, Архангельская область, , 13:45 — REGNUM В Котласской больнице установили новый томогораф для диагностики ковидной пневмонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном миндраве.

Компьютерный томограф

Minzdrav.gov.ru

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«Оборудование установили в инфекционном отделении. Прежде на исследование пациентов ковидного госпиталя везли в соседний корпус больницы на машине скорой помощи. Теперь такой проблемы не будет», — сообщили в минздраве.

Томограф стоимостью более 20 млн рублей приобретен на средства областного бюджета.

Напомним, по данным на 22 ноября, в Архангельской области на лечении с COVID-19 находятся 8519 человек. Наиболее неблагоприятная эпидобстановка — в Архангельске и Котласском районе.