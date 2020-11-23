Красноярск, , 13:45 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования родным и близким Виктора Зимина. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Виктор Зимин — экс-глава Хакасии, умерший 23 ноября на 59-году жизни от последствий COVID-19.

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«Уход Виктора Михайловича Зимина — большая потеря не только для родных и близких — для всех, кто его хорошо знал, кому довелось с ним работать», — подчеркнул Александр Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Зимин руководил Хакасией с 2009 по 2018 год. В последние время он являлся заместителем генерального директора ОАО «РЖД» — начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

Добавим, Виктор Зимин — уроженец Краснотуранского района Красноярского края.

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