Актау, Казахстан, , 13:44 — REGNUM Новые аппараты искусственной вентиляции легких в Мангистауской области Казахстана куплены нефтегазовыми компаниями. Об этом заявил глава региона Серикбай Трумов, 23 ноября сообщает InformBuro.

По его словам, до начала пандемии насчитывалось 95 аппаратов ИВЛ. После начала эпидемии количество аппаратов доведено до 260. Все новые аппараты — импортные, уточнил глава региона.

Трумов заявил, что от министерства индустрии и инфраструктурного развития новых аппаратов ИВЛ не поступало. В министерстве же сообщили, что устройства доставлены во все регионы, в том числе в Мангистаускую область.

Напомним, министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана закупило для больниц 1500 аппаратов ИВЛ местного производства.

Депутат Сената Казахстана Нурлан Кылышбаев заявил, что 699 аппретов не работают из-за неполных комплектов. Позднее в министерстве опровергли эту информацию.

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