Ярославль, 23 ноября 2020, 16:52 — REGNUM Медицинские страховые компании в Ярославской области отнимают у больниц так необходимые им деньги. Об этом депутаты, чиновники и эксперты говорили на заседании экспертного совета по здравоохранению при Ярославской областной думе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Речь идёт о штрафах больниц страховыми компаниями по результатам проверок и снятии денег за уже оказанные медицинские услуги. Депутаты и чиновники, отвечающие за здравоохранение, уверены, что страховщики таким образом «зарабатывают» деньги.
Так в 2019 году по результатам проверок больницы области лишились 80 млн рублей. Больницы выходят в суды и отсуживают часть денег. Но на это уходят время и силы.
Как рассказал заместитель главного врача областной онкологической больницы Николай Кислов, за 2018 год с больницы было снято 2 млн рублей, за 2019 — 12 млн, а за 2020 — уже 17 млн рублей.
Помимо самих денег, больницы тратят средства на «работу» со страховщиками. Так отдел контроля качества онкобольницы обходится лечебному учреждению в 2 млн рублей в год. Врач рассказал, что больница завалена бессмысленной бюрократической работой.
В ответ выступили сами страховые компании. Их руководители подтвердили, что часть денег, действительно, поступает самим страховщикам. В доход фирм идёт от от 15 до 25% от санкций и штрафов. Но компании отрицают, что проводят проверки ради заработка и ссылаются на требование законодательства. Качество медицины такое, что не штрафовать лечебные учреждения невозможно.
По словам Желткевича, ярославские страховые компании ещё лояльно относятся к больницам. Сумма санкций в 2019 году составила лишь 0,6% от всех денег, направленных на медпомощь. В то время как в среднем по России этот показатель в три раза выше — 1,5%.
Как заявила директор территориального фонда медицинского страхования Диана Смыслова, в 2019 году страховые компании «заработали» около 13 млн рублей на штрафах и снятиях денег.
Депутаты Ярославской областной думы решили выйти в Госдуму России с законодательной инициативой, чтобы лишить страховые компании возможности «зарабатывать» на проверках, чтобы все суммы штрафов и санкций впоследствии шли на медицину.
Но и это ещё не всё. Следующим вопросом экспертного совета стал вопрос об уменьшении финансирования страховых фирм. Федеральный закон позволяет регионам уменьшить размер отчислений на ведение деятельности страховых компаний с 1 до 0,8% от страховых сумм.
В 2020 году расходы на ведение деятельности страховщиков составили в Ярославской области 151 млн рублей. Правительство области предлагает снизить коэффициент до 0,9% или 142,3 млн рублей в 2021 году. Власти напрямую не связали штрафную деятельность компаний с уменьшением коэффициента, но очевидно было, что это именно так. Депутаты против таких санкций не возражали.
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