Чита, , 13:39 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 23 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 637 человек, причём 269 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шестерых человек. Общее число жертв нового вируса — уже 273 человека (+11 за выходные дни).

Из общего числа пациентов моногоспиталей 131 (+15 за выходные дни) находятся в тяжелом состоянии, 60 (-17 за выходные дни) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 15 412 человека вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения. Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы большинство выявленных инфекций приходится на районы Забайкальского края.

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