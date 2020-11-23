Оренбург, , 13:35 — REGNUM Руководители РПЦ в Оренбуржье не должны идти на поводу у сторонников идеи установки памятника «победителю Чапаева» «при храме», иначе они опять окажутся на одной из сторон в прошлой гражданской войне, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 23 ноября, комментируя информацию о демонтаже памятника казаку Тимофею Сладкову в селе Красном Оренбургской области.

Пётр Васильев. Чапаев в бою. 1934

Как сообщало ИА ранее, местные депутаты обязали главу муниципального образования добиться сноса памятника, месяц спустя бюст Сладкова был снят с постамента. Представители казачества намерены просить благословения у епископа Бузулукского и Сорочинского на установку памятника рядом с одним из церковных приходов «на территории исторических земель Уральского казачьего войска».

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« Это хорошо, что общественность в России всё ещё сохраняет правильную мировоззренческую позицию и имеет силу добиваться от властей верных решений. Кто такой Тимофей Сладков? Победитель Чапаева? И что эта «победа» дала Белому движению, кроме отчасти удовлетворённого чувства мести?

Между тем, Василий Иванович Чапаев был и остаётся народным героем, исторической фигурой, военачальником из народа, который не только приблизил конец Гражданской войны, но и вдохновлял на стойкость и подвиг сотни тысяч бойцов Краской Армии в Великую Отечественную войну!