Оренбург,
23 ноября 2020, 13:35 — REGNUM Руководители РПЦ в Оренбуржье не
должны идти
на поводу у сторонников идеи установки памятника «победителю Чапаева» «при храме», иначе
они опять окажутся на одной из сторон в прошлой гражданской войне, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 23 ноября, комментируя информацию о демонтаже памятника казаку Тимофею Сладкову в селе Красном Оренбургской области.
Пётр Васильев. Чапаев в бою. 1934
Как сообщало ИА ранее, местные депутаты обязали главу муниципального образования добиться сноса памятника, месяц спустя
бюст
Сладкова был
снят с постамента. Представители казачества намерены просить благословения у епископа Бузулукского и Сорочинского на установку памятника
рядом с
одним из церковных приходов
«на территории исторических земель Уральского казачьего войска».
Читайте также: В Оренбуржье после скандала демонтирован памятник «победителю Чапаева»
«Это хорошо, что общественность в России всё ещё сохраняет правильную мировоззренческую позицию и имеет силу добиваться от властей верных решений. Кто такой Тимофей Сладков? Победитель Чапаева? И что эта «победа» дала Белому движению, кроме отчасти удовлетворённого чувства мести?
Между тем, Василий Иванович Чапаев был и остаётся народным героем, исторической фигурой, военачальником из народа, который не только приблизил конец Гражданской войны, но и вдохновлял на стойкость и подвиг сотни тысяч бойцов Краской Армии в Великую Отечественную войну!
Надеюсь, что руководители РПЦ в Оренбуржье не пойдут на поводу у сторонников идеи установки памятника «победителю Чапаева» «при храме». В противном случае, они опять окажутся на одной из сторон в прошлой гражданской войне. Да и в нынешнем споре — не на стороне народного большинства«, — отметил Михаил Демурин.