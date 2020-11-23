Тбилиси, , 13:46 — REGNUM В Грузии, несмотря на рост темпов распространения коронавируса, церкви для прихожан закрывать не будут. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 23 ноября сообщил журналистам епископ Грузинской Православной Церкви, Кутаисский и Гаетантский митрополит Иоан (Гамрекели).

Цминда Самеба. Тбилиси (сс) Vladimer Shioshvili

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«Храмы не закроют, это невозможно, мы должны это понять. Как я могу остановить человека, идущего к Богу? Это невозможно», — сказал митрополит.

Он отметил, что главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе ранее заразился коронавирусом, хотя не ходил в церковь. Священнослужитель призвал не винить церковь в распространении новой болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 ноября, в Грузии за время пандемии выявили 108 690 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3958 — за последние сутки.

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