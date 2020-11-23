Новосибирск, , 13:35 — REGNUM В Новосибирской области задержали бывшую руководительницу управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Александру А. Об этом сообщают «НГС Новости» со ссылкой на свои источники информации.

Арест (сс) George Hodan

Также появилась информация и о задержании бизнесмена Дмитрия К.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что сегодня, 23 ноября, задержали бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

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«По предварительным данным, задержания могут быть связаны с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» бизнесмена Олега Ярового, который обвиняется в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — уточняет издание.

В региональном управлении СКР сообщили, что у них нет информации о задержаниях.