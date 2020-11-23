Пусан, Южная Корея, , 13:36 — REGNUM На двух российских судах, прибывших в южнокорейский порт Камчхон в Пусане, выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей карантинных органы города.

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По их словам, четыре случая заражения было выявлено на судне «Шанс 104», еще два случая — на судне «Бутовск», прибывших в южнокорейский порт из Владивостока 20 ноября.

Известно, что с 17 по 20 ноября коронавирус был выявлен у 77 моряков, прибывших в порт Пусана из других стран. Начиная с июня текущего года, когда в пусанских портах начали фиксировать первые случаи заражения коронавирусом среди моряков, общее число подтверждённых случаев увеличилось до 235. Из них гражданами РФ являются 213 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 271 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 31 004.

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