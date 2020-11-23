Санкт-Петербург, , 19:17 — REGNUM Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» Александра Сокурова подал иск к своему бывшему сотруднику о взыскании задолженности по договору займа и процентов более чем на 930 тысяч рублей, но проиграл первый раунд судебного спора. Об этом 23 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску фонда «Пример интонации» к бывшему техническому директору организации Михаилу Георгиевскому. Фонд требовал с ответчика через суд вернуть займ, выданный в 2016 году, в размере 800 тысяч рублей, проценты на сумму более чем 134 тысячи рублей и произвести оплату юридических услуг на 30 тысяч рублей.

Подкрепляя свои требования, истец предоставил суду расписку Георгиевского о получении заёмных денежных средств. Однако ответчик заявил, что расписку не подписывал и денег не получал, хотя сам факт подписания договора о займе не оспаривал. В рамках судебного разбирательства была проведена экспертиза подписи Георгиевского, которая показала, что расписка, вероятно, была выполнена не им.

«Категорический ответ не представилось возможным дать. При этом эксперт отметил, что признаков, свидетельствующих об умышленном изменении почерка при выполнении исследуемой подписи, не имеется», — пояснили в судебной пресс-службе.

Поскольку других достоверных доказательств о получении средств истцом предоставлено не было, в удовлетворении иска судом отказано. Ввиду чего истец подал апелляционную жалобу.

«Срок для устранения недостатков — 8 декабря 2020 года», — уточнили в суде.

Напомним, 6 декабря 2018 года в фонд именитого режиссера Александра Сокурова с обысками пришла полиция. Инициатором следственных действий, как стало известно, был бывший технический директор фонда «Пример интонации» Георгиевский. Он подал в полицию заявление, в котором утверждал, что руководство фонда якобы замешано в хищении бюджетных субсидий, выделенных на поддержку молодых режиссеров.

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Позже тогда еще и.о. губернатора Александр Беглов назвал ситуацию провокацией. После всесторонней проверки правоохранительными органами фактов, изложенных в заявлении, было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием состава преступления».

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Разгоревшийся скандал дошел до федерального уровня, тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о ситуации с фондом Сокурова знают в Кремле.

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